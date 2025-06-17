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17 июня 2025, 22:41

В Киеве задержали мужчину, который продавал "снятие с розыска ТЦК"

17 июня 2025, 22:41
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В столице задержан мужчина, который за деньги обещал снять военнообязанного с розыска. При получении средств его разоблачили

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В Киеве задержан мужчина, который обещал помочь военнообязанному снять его с розыска. За эту "услугу" он просил 2 тысячи долларов.

30-летний мужчина эти деньги требовал от жены военнообязанного. 2 тысячи долларов планировалось передать лицу, имеющему доступ к базе "Оберег".

Киевлянин обещал женщине, у которой мужчина скрывается от ТЦК, договориться снять его с розыска. Деньги передавались частями под контролем правоохранительных органов. При получении последней части злоумышленника задержали.

Напомним, ранее в Тернопольской области судили правоохранителя. Он требовал от военнообязанного мужчины 16 тысяч долларов за влияние на ВЛК.

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