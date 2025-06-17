14:49  17 червня
У Кіровоградській області четверо підлітків побили 13-річну дівчину
11:13  17 червня
У Дніпрі чоловік під час конфлікту зарізав свого опонента
10:48  17 червня
В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
17 червня 2025, 15:10

Ухилився від мобілізації через релігійні переконання: житель Черкас отримав 3 роки тюрми

17 червня 2025, 15:10
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Черкасах 36-річного чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу у зв’язку з релігійними переконаннями

Про це інформує пресслужба Черкаської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, у серпні 2024 року чоловік отримав повістку в Черкаському ОМЦК та СП, але не з’явився у визначений час до пункту збору та не повідомив про причини своєї неявки. Містянин був придатним до військової служби за станом здоров’я й не мав підстав для звільнення чи відстрочки від призову на військову службу.

"Обвинувачений своєї провини в суді не визнав та зазначив, що відмовився від проходження військової служби у зв’язку з глибокими релігійними переконаннями", — йдеться в повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який доглядає за онкохворою дружиною.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Черкаси в'язниця вирок ухилення від мобілізації
На Кіровоградщині керівників медзакладів підозрюють у сприянні ухиленню від мобілізації
16 червня 2025, 15:11
Хотів оскаржити ВЛК, але відмовили: в Києві судили чоловіка, який відмовився від мобілізації
14 червня 2025, 02:25
На Вінниччині судили за ухилення від моібілізації чоловіка з хворим серцем
14 червня 2025, 01:55
Всі новини »
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
У Києві з-під завалів будинку дістали тіла п'яти загиблих: пошуки тривають
17 червня 2025, 15:45
4-річна дитина постраждала внаслідок ДТП у Павлограді
17 червня 2025, 15:41
Мобілізація в Україні: чому ТЦК "бусифікують" хворих і залежних
17 червня 2025, 15:25
У Кропивницькому для переселенців з Херсона працює соціальна пральня
17 червня 2025, 15:06
У Тернополі працівник туристичної агенції хотів заробити на впливі на ВЛК
17 червня 2025, 14:57
У Кіровоградській області четверо підлітків побили 13-річну дівчину
17 червня 2025, 14:49
На Прикарпатті у військовій частини крали пальне, призначене для виконання бойових завдань
17 червня 2025, 14:41
Житель Київщини знайшов на своєму городі артилерійський снаряд
17 червня 2025, 14:30
В Україні – новий генпрокурор: ВР підтримала кандидатуру Кравченка
17 червня 2025, 14:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »