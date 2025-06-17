Ухилився від мобілізації через релігійні переконання: житель Черкас отримав 3 роки тюрми

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Черкасах 36-річного чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову на військову службу у зв’язку з релігійними переконаннями

Про це інформує пресслужба Черкаської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, у серпні 2024 року чоловік отримав повістку в Черкаському ОМЦК та СП, але не з’явився у визначений час до пункту збору та не повідомив про причини своєї неявки. Містянин був придатним до військової служби за станом здоров’я й не мав підстав для звільнення чи відстрочки від призову на військову службу.

"Обвинувачений своєї провини в суді не визнав та зазначив, що відмовився від проходження військової служби у зв’язку з глибокими релігійними переконаннями", — йдеться в повідомленні.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який доглядає за онкохворою дружиною.