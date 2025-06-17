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17 червня 2025, 13:34

У Запоріжжі керівництво університету продало тисячі фейкових посвідчень аспірантів на 50 млн грн

17 червня 2025, 13:34
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фото: СБУ
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СБУ та Нацполіція викрили у Запоріжжі увесь ректорат одного з університетів, які організували корупційну схему

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у прифронтовому місті викрито ректора приватного університету, який за хабарі оформлював чоловіків призовного віку до аспірантури вишу.

"Крім головного фігуранта, викрито 8 його підлеглих, які діяли у складі злочинної організації. Серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що фігуранти "заробили" на ухилянтах понад 50 млн гривень.

Цією "схемою" скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запорізькій області судитимуть екскомбрига, який виплатив власній дружині понад 1 млн грн за фіктивну участь у бойових діях.

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Запоріжжя Запорізька область корупційна схема університет ухилення від мобілізації
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