В Киеве остановлены трамваи №15 и 22, автобусы курсируют по измененным маршрутам

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В ночь на 17 июня в Киеве в результате вражеской атаки были повреждены элементы транспортной инфраструктуры. Поэтому трамваи № 15 и 22 приостановили движение, а автобусные маршруты № 14Т, 51, 63 и 115 курсируют с изменениями

Об этом со ссылкой на "Киевпасстранс" сообщает КГГА, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение трамваев по маршрутам №15 и 22. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий ударов.

На улице Бориспольской движение транспорта перекрыто. Автобусные маршруты курсируют по измененным маршрутам:

№ 51 – от станции метро "Лыбидская" до улицы Привокзальной;

№ 63 – от улицы Космонавта Поповича до улицы Привокзальной;

№ 115 – от Контрактовой площади до улицы Привокзальной.

Также перекрыто движение транспорта на улице Николая Василенко. Из-за этого автобус 14Т курсирует от Контрактовой площади до улицы Николая Василенко.

КП "Киевпасстранс" просит жителей учитывать изменения при планировании поездок.

Напомним, этой ночью, 17 июня, враг совершил комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны и баллистику. В городе значительные разрушения. По данным КМВА, известно о 14 погибших и 40 пострадавших.