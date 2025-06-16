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16 червня 2025, 14:34

На Рівненщині п'яний 19-річний водій перекинув авто: загинув пасажир

16 червня 2025, 14:34
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фото: Національна поліція
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У Рівненському районі внаслідок ДТП загинув пасажир легковика. Смертельна аварія сталася 15 червня на вулиці Кулініча у селі Малий Мидськ Костопільської громади

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначаэться, що за кермом перебував 19-річний місцевий житель. Через перевищення швидкості та алкогольне сп'яніння він допустив перекидання транспортного засобу.

Внаслідок ДТП загинув 21-річний пасажир із села Великий Мидськ — медики, що прибули на місце, лише констатували смерть.

У салоні також перебували двоє підлітків — 13 і 14 років, жителі Рівненського району. Вони та водій не отримали травм.

Поліцейські встановили, що водій був нетверезим: прилад Drager показав 0,95 проміле.

Кермувальника затримано. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Одещині п'яний водій BMW Х5 врізався в дерево. Загинув 17-річний юнак, є постраждалі.

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