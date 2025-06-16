Фото: Нацполиция

В столице произошло ДТП с тремя авто. В результате аварии госпитализировали четырех детей

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Авария произошла 16 июня около 14.20 в Святошинском районе столицы. На проспекте Берестейском столкнулись три автомобиля. Водитель Renault Master не соблюдала безопасную дистанцию и столкнулась с другим микроавтобусом, который от удара врезался в прицеп грузовика.

В результате аварии пострадали дети. Это четыре пассажира микроавтобуса Renault в возрасте от 7 до 15 лет. Их с травмами госпитализировали в больницу. Предварительно, женщина, совершившая аварию, была трезвая.

Напомним, ранее на Полтавщине произошло масштабное ДТП. Электрокар Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил семь припаркованных транспортных средств. В результате аварии трех человек госпитализировали.