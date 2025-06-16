Смертельна ДТП на Черкащині: водій загинув після перекидання авто
41-річний водій загинув у лікарні
Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.
У Черкаській області поліція з’ясовує обставини смертельної автопригоди, що сталася 15 червня неподалік села Карашина. В результаті ДТП загинув водій автомобіля.
За попередніми даними, близько 16 години 30 хвилин на трасі "Київ - Знам’янка" 41-річний кермувальник Renault не впорався з керуванням. Під час руху він перевищив безпечну швидкість, втратив контроль над транспортом, з’їхав на узбіччя та перекинувся. В авто, окрім водія, пасажирів не було.
Чоловіка з тяжкими травмами доправили до медичного закладу. Однак врятувати його життя лікарям не вдалося - постраждалий помер у реанімації.
Слідчі поліції Звенигородського району відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Причини та деталі автопригоди нині встановлюють.
Раніше повідомлялося, що у Полтаві сталась масштабна ДТП, постраждало багато людей.