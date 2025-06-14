В Киеве мужчина погиб, пытаясь скрыться от ТЦК

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В столице во время транспортировки в сборный пункт ТЦК двое мобилизованных предприняли попытку побега из авто, в результате падения на дорогу один из них погиб

Как передает RegioNews, об этом в Facebook сообщает Киевский городской ТЦК.

"В сети распространяются информация и видео, на котором сообщается о попытке побега мобилизованным гражданином, в результате которого он упал и погиб", - говорится в сообщении.

Для предотвращения распространения искаженной информации в ТЦК сообщают, что во время транспортировки мобилизованных граждан в сборный пункт Киевского городского ТЦК двое из них предприняли попытку побега, в том числе разбили окно транспортного средства.

"В ходе этой попытки один из мобилизованных упал на дорогу, получив несовместимые с жизнью травмы, что привело к его гибели на месте происшествия", - отметили в ТЦК.

Событие расследуют правоохранительные органы.

Напомним, в Киеве мужчина попытался скрыться от ТЦК через окно автобуса.