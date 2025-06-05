13:06  04 червня
Військові отримуватимуть компенсації за невикористані відпустки
12:38  04 червня
Скандал у Києві: нетверезий спортсмен вдарив нацгвардійця на блокпосту
08:03  04 червня
На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували
UA | RU
UA | RU
05 червня 2025, 04:25

На Черкащині чоловіка судили за ухилення від мобілізації: він провину не визнав

05 червня 2025, 04:25
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Житель Черкащини отримав повістку, але ухилився від служби. Суд виніс йому вирок

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

На Черкащині судили чоловіка, який отримав повістку, але ухилився від мобілізації. На суді він не визнав свою провину. За словами чоловіка, повістку йому нібито вручили з порушенням закону. При цьому він не оскаржував про порушення ТЦК та не повідомляв про причину неявки.

Згодом прийшла ще одна повістка, після чого чоловік був поданий у розшук. Суд проаналізував всі факти й визнав його винним. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку, але не з'явився до пункту збору.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації
У Львові затримали організатора схеми для "подорожів" ухилянтів
30 травня 2025, 17:50
На Хмельниччині судитимуть працівника митниці, який організував вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон
30 травня 2025, 15:50
6000 доларів за непридатність до військової служби: жителя Тернополя судитимуть за організацію незаконної схеми
30 травня 2025, 15:11
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
"Хочеться правди і щоб без кумівства": українська співачка розкритикувала Тіну Кароль як продюсерку Нацвідбору на Євробачення
05 червня 2025, 03:45
На Житомирщині судили колишнього військового за державну зраду
05 червня 2025, 03:25
У 2025 Держкіно не зможе фінансувати нові фільми - рішення Кабміну
05 червня 2025, 02:45
Купують лише щоб поласувати: експерт пояснив, чому ціна на молоду картоплю в Україні здається космічною
05 червня 2025, 01:45
На Житомирщині судили батька військового за ухилення від мобілізації
05 червня 2025, 00:45
Обмін полоненими буде вже на вихідних - Зеленський
04 червня 2025, 23:50
Велика Британія оголосила про рекордну допомогу Україні: що входить
04 червня 2025, 23:30
На Київщині засудили жінку, яка шпіонила для росіян
04 червня 2025, 22:55
На Одещині отримав вирок диверсант: "роботу" знайшов у Telegram
04 червня 2025, 22:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »