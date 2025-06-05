На Черкащині чоловіка судили за ухилення від мобілізації: він провину не визнав
Житель Черкащини отримав повістку, але ухилився від служби. Суд виніс йому вирок
Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.
На Черкащині судили чоловіка, який отримав повістку, але ухилився від мобілізації. На суді він не визнав свою провину. За словами чоловіка, повістку йому нібито вручили з порушенням закону. При цьому він не оскаржував про порушення ТЦК та не повідомляв про причину неявки.
Згодом прийшла ще одна повістка, після чого чоловік був поданий у розшук. Суд проаналізував всі факти й визнав його винним. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Волині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку, але не з'явився до пункту збору.
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