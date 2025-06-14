15:14  13 июня
На Закарпатье ремонтируют дорогу к Говерле
17:59  13 июня
ПриватБанк предупредил о проведении плановых технических работ
19:52  13 июня
В Одессе представили первый в мире поезд-галерею
UA | RU
UA | RU
14 июня 2025, 02:25

Хотел обжаловать ВЛК, но отказали: в Киеве судили мужчину, отказавшегося от мобилизации

14 июня 2025, 02:25
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В столице судили мужчину, отказавшегося от мобилизации. По его словам, он хотел обжаловать результаты ВЛК, однако ему не дали этого сделать

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Киеве судили мужчину, отказавшегося от мобилизации. При этом весной 2024 года он был признан годным к мобилизации. Уже в июне он получил повестку, но не хотел служить. На суде мужчина не признал вину.

По его словам, он прибыл в ТЦК после получения повестки. Там он сообщил, что не согласен с решением ВЛК и хочет его оспорить, но ему отказали. После этого мужчина вызвал полицию, но никто не приехал и вернулся домой.

"12 июня 2024 года мужчина снова пришел в ТЦК, поднялся в кабинет, где находился его заключение ВЛК, попросил его предоставить, чтобы иметь возможность обжаловать, но ему отказали, поэтому он снова вызвал полицию. На него оказывали давление, говорили, что он отказался от получения повестки и вызвали оперативно-следственную группу".

Представитель ТЦК отметил, что мужчину сочли годным к мобилизации, однако тот отказался от службы в армии во время военного положения. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. При этом он на суде свою вину не признал. По его словам, ему вручили повестку с ошибкой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации Киев мобилизация суд
Полицейские Ровенской области задержали 2 злоумышленников, организовавших незаконное пересечение границы
13 июня 2025, 17:45
На Прикарпатье перекрыли канал переправки мужчин за границу
13 июня 2025, 17:43
В Закарпатье 18-летний парень зарабатывал тысячи евро на "путешествиях" для уклонистов
13 июня 2025, 17:36
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
"Было взрывов 15 над нами": певица KOLA попала под обстрел во время поездки в Израиль
14 июня 2025, 02:45
В Винницкой области судили за уклонение от моибилизации мужчины с больным сердцем
14 июня 2025, 01:55
У Джамалы украли легендарный победный костюм по Евровидению
14 июня 2025, 00:55
В Херсонской области умер 11-летний мальчик, которого атаковал российский дрон
14 июня 2025, 00:25
Смертельное ДТП во Франции: среди погибших трое украинцев
13 июня 2025, 23:45
В Тернопольшине судили полицейского, который требовал 17 тысяч долларов за влияние на ВЛК
13 июня 2025, 22:45
Многоэтажки, частные дома: россияне в очередной раз атаковали Днепропетровщину из артиллерии и дронов
13 июня 2025, 21:13
В Украине детям без прививок могут запретить посещать учебные заведения
13 июня 2025, 20:19
В Харькове мужчина приревновал жену и напал на "соперника" с ножом
13 июня 2025, 20:13
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »