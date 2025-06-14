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В столице судили мужчину, отказавшегося от мобилизации. По его словам, он хотел обжаловать результаты ВЛК, однако ему не дали этого сделать

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Киеве судили мужчину, отказавшегося от мобилизации. При этом весной 2024 года он был признан годным к мобилизации. Уже в июне он получил повестку, но не хотел служить. На суде мужчина не признал вину.

По его словам, он прибыл в ТЦК после получения повестки. Там он сообщил, что не согласен с решением ВЛК и хочет его оспорить, но ему отказали. После этого мужчина вызвал полицию, но никто не приехал и вернулся домой.

"12 июня 2024 года мужчина снова пришел в ТЦК, поднялся в кабинет, где находился его заключение ВЛК, попросил его предоставить, чтобы иметь возможность обжаловать, но ему отказали, поэтому он снова вызвал полицию. На него оказывали давление, говорили, что он отказался от получения повестки и вызвали оперативно-следственную группу".

Представитель ТЦК отметил, что мужчину сочли годным к мобилизации, однако тот отказался от службы в армии во время военного положения. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. При этом он на суде свою вину не признал. По его словам, ему вручили повестку с ошибкой.