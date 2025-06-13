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Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила 4,6 мільйона гривень, виділених на відновлення житлової інфраструктури в одному з постраждалих міст Київщини. Серед підозрюваних - заступник міського голови, посадовці міської ради та підприємці, залучені до ремонтних робіт.

Слідство встановило, що учасники схеми навмисно завищували у звітній документації вартість будівельних матеріалів. Вказані ціни суттєво перевищували ринкові, що дозволило фігурантам незаконно виводити бюджетні кошти через підрядні організації.

За зібраною інформацією, до протиправної діяльності причетні дев’ятеро осіб. Наразі всі вони отримали повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Серед них — як представники місцевої влади, так і представники комерційних структур.

Організатору угруповання та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди зловживань у межах реалізації програм з відновлення населених пунктів.

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