15:14  13 червня
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
13:20  13 червня
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
12:06  13 червня
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 15:50

На Київщині викрили заступника мера одного з міст у привласненні 4,6 млн грн

13 червня 2025, 15:50
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Серед фігурантів - заступник мера, чиновники міськради та підприємці

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила 4,6 мільйона гривень, виділених на відновлення житлової інфраструктури в одному з постраждалих міст Київщини. Серед підозрюваних - заступник міського голови, посадовці міської ради та підприємці, залучені до ремонтних робіт.

Слідство встановило, що учасники схеми навмисно завищували у звітній документації вартість будівельних матеріалів. Вказані ціни суттєво перевищували ринкові, що дозволило фігурантам незаконно виводити бюджетні кошти через підрядні організації.

За зібраною інформацією, до протиправної діяльності причетні дев’ятеро осіб. Наразі всі вони отримали повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Серед них — як представники місцевої влади, так і представники комерційних структур.

Організатору угруповання та його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди зловживань у межах реалізації програм з відновлення населених пунктів.

Раніше повідомялося, на Хмельниччині офіцер ЗСУ організував корупційну схему на постачанні хліба.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область Київ відмивання грошей корупційна схема відновлення поліція ремонт
Незаконний перетин кордону за 7000$: на Рівненщині затримали організаторів схеми
13 червня 2025, 15:58
Чоловік підпалив ТЦК у Харкові: йому загрожує до 10 років в'язниці
13 червня 2025, 15:38
На Волині дружина зарізала чоловіка під час сварки: жінці "світить" ув'язнення
13 червня 2025, 14:19
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
У Львові відкрили новий рекрутинговий центр
13 червня 2025, 16:26
На Рівненщині у екскерівника лісового господарства знайшли незаконне майно на 44 млн грн
13 червня 2025, 16:16
На Рівненщині викрито двох зловмисників, які за 14 тис. доларів переправляли чоловіків за кордон
13 червня 2025, 16:04
Незаконний перетин кордону за 7000$: на Рівненщині затримали організаторів схеми
13 червня 2025, 15:58
Чоловік підпалив ТЦК у Харкові: йому загрожує до 10 років в'язниці
13 червня 2025, 15:38
На Закарпатті хочуть змінити правила прикордонного контролю
13 червня 2025, 15:31
На Дніпропетровщині окупанти активізували атаки малими групами, - речник ОСУВ "Хортиця"
13 червня 2025, 15:15
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
13 червня 2025, 15:14
У ТЦК жорстко відреагували на поранення військовослужбовця в Одесі
13 червня 2025, 15:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »