Ілюстративне фото

У КМДА нагадали жителям столиці, що вже від завтра, 13 червня, будуть зміни в дорожньому русі. Через деякі ремонтні роботи будуть обмеження

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.

Найближчим часом в столиці будуть зміни в організації дорожнього руху. Зокрема, обмеження діятимуть:

із 13 червня до 6 липня – вул. Богатирською в напрямку виїзду з міста;

з 13 червня до 10 жовтня – вул. Драгоманова;

з 13 червня і до завершення робіт на Позняківському каналізаційному колекторі – на перетині вулиць Ревуцького та Здолбунівської.

Нагадаємо, що раніше в КМДА пояснювали причини обмеження руху вулицею Драгоманова із 13 червня по 10 жовтня. Зазначалось, що там будуть ремонтувати дорожнє покриття на ділянці від вул. Анни Ахматової до будинку № 2 на вул. Драгоманова. Зокрема, йдеться про ремонт асфальтобетонного покриття та тротуарів.