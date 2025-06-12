У Києві обмежать дорожній рух аж до осені: на яких ділянках
У КМДА нагадали жителям столиці, що вже від завтра, 13 червня, будуть зміни в дорожньому русі. Через деякі ремонтні роботи будуть обмеження
Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.
Найближчим часом в столиці будуть зміни в організації дорожнього руху. Зокрема, обмеження діятимуть:
- із 13 червня до 6 липня – вул. Богатирською в напрямку виїзду з міста;
- з 13 червня до 10 жовтня – вул. Драгоманова;
- з 13 червня і до завершення робіт на Позняківському каналізаційному колекторі – на перетині вулиць Ревуцького та Здолбунівської.
Нагадаємо, що раніше в КМДА пояснювали причини обмеження руху вулицею Драгоманова із 13 червня по 10 жовтня. Зазначалось, що там будуть ремонтувати дорожнє покриття на ділянці від вул. Анни Ахматової до будинку № 2 на вул. Драгоманова. Зокрема, йдеться про ремонт асфальтобетонного покриття та тротуарів.
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