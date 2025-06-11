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На Хмельниччині ДБР викрило злочинну схему збагачення на постачанні хліба до військової частини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Організував злочинну схему заступник командира батальйону однієї з військових частин. До схеми він залучив свого підлеглого, приватного підприємця та його бухгалтера. Учасники групи систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно "на папері", тоді як кошти, перераховані з державного бюджету, розподілялися між фігурантами.

Загальна сума привласнених бюджетних коштів становить близько 1 млн грн.

Заступник командира батальйону, підприємець та бухгалтер підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині проректор Національної академії Державної прикордонної служби України зловживав службовим становищем та привласнив майно.