На Хмельниччині офіцер ЗСУ організував корупційну схему на постачанні хліба
На Хмельниччині ДБР викрило злочинну схему збагачення на постачанні хліба до військової частини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Організував злочинну схему заступник командира батальйону однієї з військових частин. До схеми він залучив свого підлеглого, приватного підприємця та його бухгалтера. Учасники групи систематично завищували обсяги закупівель хлібобулочних виробів у приватного підприємця. Продукція фактично не постачалася, а надходила виключно "на папері", тоді як кошти, перераховані з державного бюджету, розподілялися між фігурантами.
Загальна сума привласнених бюджетних коштів становить близько 1 млн грн.
Заступник командира батальйону, підприємець та бухгалтер підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Хмельниччині проректор Національної академії Державної прикордонної служби України зловживав службовим становищем та привласнив майно.