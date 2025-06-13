Чоловік підпалив ТЦК у Харкові: йому загрожує до 10 років в'язниці

фото: Національна поліція

11 червня ввечері в Харкові сталася пожежа в приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За інформацією правоохоронців, займання сталося близько 19:20

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та рятувальники. Під час першочергових дій правоохоронці встановили особу зловмисника — ним виявився 29-річний харків'янин, раніше судимий.

Як з'ясувалося, того дня чоловіка викликали до ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Перебуваючи всередині установи, він зачинився в одній із кімнат та підпалив тканину, після чого втік через вікно другого поверху.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України — умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 11 червня у соцмережах повідомляли про пожежу в Харківському ТЦК. В інтернеті публікували кадри, де можна було побачити вогонь та густий чорний дим.

Згодом в ТЦК наголосили, що російські пропагандисти розповсюджують в мережі інформацію про "підпал" або "диверсію". Там заявили, що це неправдива інформація, яку не варто поширювати.