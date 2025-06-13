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13 червня 2025, 14:19

На Волині дружина зарізала чоловіка під час сварки: жінці "світить" ув'язнення

13 червня 2025, 14:19
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Смідинській громаді на Волині внаслідок побутового конфлікту жінка смертельно поранила свого чоловіка

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 6 червня. 44-річна жінка під час сварки вдарила ножем свого 46-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізували, а нападницю затримали.

Спершу поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження. Жінці обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Однак 12 червня чоловік помер у лікарні, після чого справу перекваліфікували на ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у четвер, 12 червня, до кол-центру поліції Полтавщини надійшло повідомлення від лікарів Кременчука про госпіталізацію 50-річного чоловіка з ножовим пораненням у тяжкому стані. До скоєного може бути причетна його 49-річна співмешканка.

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