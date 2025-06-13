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Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили преступную группу, присвоившую 4,6 миллиона гривен, выделенных на восстановление жилищной инфраструктуры в одном из пострадавших городов Киевской области. Среди подозреваемых – заместитель городского главы, чиновники городского совета и предприниматели, привлеченные к ремонтным работам.

Следствие установило, что участники схемы намеренно завышали в отчетной документации стоимость строительных материалов. Эти цены существенно превышали рыночные, что позволило фигурантам незаконно выводить бюджетные средства через подрядные организации.

Согласно собранной информации, к противоправной деятельности причастны девять человек. Сейчас они получили сообщение о подозрении в совершении преступления.

Организатору группировки и его подельникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, правоохранительные органы проверяют другие возможные эпизоды злоупотреблений в рамках реализации программ по восстановлению населенных пунктов.

Ранее сообщалось, в Хмельницкой области офицер ВСУ организовал коррупционную схему на поставке хлеба.