Фото: КМВА.

У Києві вшанували пам’ять загиблих воїнів, які народилися у столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

Серед них — Максим Бордусь, позивний "Кинджал". Він загинув 11 червня 2023 року, виконуючи бойове завдання неподалік села Мала Токмачка Запорізької області. Йому було всього 23 роки.

Максим народився і виріс у Києві, навчався у професійному коледжі та працював у приватній охоронній компанії. Займався спортом, зокрема кікбоксингом, боксом та бойовими мистецтвами. Був чемпіоном України з кікбоксингу та учасником ультрас "Динамо" Київ.

З початком вторгнення Максим добровільно мобілізувався. Спершу служив у 112-й бригаді тероборони, захищаючи Київщину. Потім обороняв Лиманський напрямок і у березні 2023 року приєднався до "Азову".

Про Максима тепло згадують друзі та рідні. Мати назвала його "Всесвітом", а друзі — справжнім лідером і доброю людиною. Його поховали на Алеї Слави Лісового цвинтаря у Києві. У Максима залишилися мама, бабуся, рідні та друзі. Платформа Меморіал продовжує збирати історії про загиблих воїнів.

Нагадаємо, В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників.