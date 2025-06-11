Фото: КМВА.

В Киеве почтили память погибших воинов, родившихся в столице. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает RegioNews.

Среди них — Максим Бордусь, позывной "Кинжал". Он погиб 11 июня 2023 года, выполняя боевое задание недалеко от села Малая Токмачка Запорожской области. Ему было всего 23 года.

Максим родился и вырос в Киеве, учился в профессиональном колледже и работал в частной охранной компании. Занимался спортом, в частности, кикбоксингом, боксом и боевыми искусствами. Являлся чемпионом Украины по кикбоксингу и участником ультрас "Динамо" Киев.

С началом вторжения Максим добровольно мобилизовался. Сначала служил в 112 бригаде терробороны, защищая Киевщину. Затем оборонял Лиманское направление и в марте 2023 присоединился к "Азову".

О Максиме тепло вспоминают друзья и родные. Мать назвала его "Вселенной", а друзья — настоящим лидером и добрым человеком. Его похоронили на Аллее Славы Лесного кладбища в Киеве. У Максима остались мама, бабушка, родные и друзья. Платформа Мемориал продолжает собирать истории о погибших воинах.

Напомним, в Украину вернули тела 909 павших защитников.