Ворог майже досяг межі Дніпропетровської області - відстань лише 600 метрів

Про це пише український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у соцмережах, передає RegioNews.

У дописі йдеться про складну ситуацію на межі Дніпропетровської області. За його словами, до кордону з областю ворогу залишилось усього 600 метрів.

Бутусов критикує хаотичний підхід до організації оборони:

"Замість системних рішень як завжди шукають де б який підрозділ піхоти знайти, щоб когось заткнути на цю ділянку".

Він наголошує, що потрібне будівництво справжньої оборонної лінії на відстані 25 км від фронту, яка б захищала від дронів і моторизованих штурмів.

Журналіст також звернув увагу на те, що нині будуються численні бетонні споруди, які не виконують свою функцію:

"Нариті у полях сотні опорних пунктів з бетонними коробками, які видно за 10 км, оборонними позиціям не являються".

Бутусов зазначає, що ці укріплення схожі на позиції часів Першої світової війни, а в умовах сучасної війни вони стають легкою мішенню для безпілотників.

На завершення журналіст підкреслив:

"Перемога в обороні потребує планування з боку командирів, які на ділі показали, що вміють будувати стійку оборону".

Нагадаємо, Нідерланди інвестуватимуть у виробництво дронів для України.