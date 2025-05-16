В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників

фото: Координаційний штаб

У п'ятницю, 16 травня, за результатами чергових репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 909 полеглих захисників

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Зокрема, йдеться про оборонців, загиблих на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському, Запорізькому, Сумському та Харківському напрямках, а також із моргів на території РФ.

"Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", — йдеться у повідомленні.

Операцію здійснили завдяки спільній роботі Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, ДСНС України та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

У Коордштабі також подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріації.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Україна провела 75 репатріацій і повернула додому 7 017 тіл полеглих захисників.

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