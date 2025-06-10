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Компанія оновлює ліміти на суми виплат, які фізичні особи можуть отримати протягом місяця

Про це повідомляє Ефір України, передає RegioNews.

Компанія оновлює ліміти на суми виплат, які фізичні особи можуть отримати протягом місяця.

Тепер максимальна сума виплат готівкою не перевищуватиме 100 тисяч гривень на місяць.

Крім того, клієнтам дозволено здійснювати не більше 10 таких операцій на місяць.

Ці обмеження стосуються виключно готівкових виплат у поштових відділеннях.

Щодо переказів на банківські картки, ліміти залишаються без змін: до 250 тисяч гривень на місяць та максимум 500 операцій. Це означає, що користувачі можуть і далі активно користуватися безготівковими переказами без додаткових обмежень.

У "Укрпошті" зазначають, що для більшості звичайних клієнтів нові правила не викличуть суттєвих змін у роботі. Водночас компанія рекомендує тим, хто регулярно продає товари через пошту і проводить багато платежів, оформлювати статус фізичної особи-підприємця або обирати інші офіційні способи ведення бізнесу. Це дозволить легально працювати з більшими сумами та уникнути проблем із лімітами.

Таким чином, оновлення умов післяплати має на меті посилити контроль над готівковими операціями та підтримати прозорість фінансових потоків у поштовій сфері. Для більшості користувачів послуги залишаться доступними у звичному режимі, а бізнесу радять дотримуватися законодавства та користуватися офіційними формами ведення діяльності.

Нагадаємо, "Укрпошта" випустила марку до Дня матері.