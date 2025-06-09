СБУ затримала агента ФСБ, який наводив ворожі удари по Києву
Служба безпеки викрила коригувальника масованих повітряних атак РФ по Києву. Зраднику загрожує довічне ув'язнення
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, зловмисник діяв на замовлення ФСБ. Зрадник мав знайти і передати окупантам координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.
Ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства. ФСБ завербувала його через заборонену в Україні соцмережу.
СБУ викрила шпигуна на початковому етапі розвідактивності. Його затримали поблизу пункту базування Сил оборони.
У фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше СБУ затримала 16-річного студента, який коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині.