16:37  09 червня
У центрі Дніпра біля фонтану відпочиває справжній пітон – відео
15:55  09 червня
На Черкащині пенсіонер намагався вбити свого зятя та його сусіда
13:25  09 червня
ЗСУ уразили російські винищувачі на аеродромі "Саваслейка"
UA | RU
UA | RU
09 червня 2025, 14:40

СБУ затримала агента ФСБ, який наводив ворожі удари по Києву

09 червня 2025, 14:40
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки викрила коригувальника масованих повітряних атак РФ по Києву. Зраднику загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисник діяв на замовлення ФСБ. Зрадник мав знайти і передати окупантам координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.

Ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства. ФСБ завербувала його через заборонену в Україні соцмережу.

СБУ викрила шпигуна на початковому етапі розвідактивності. Його затримали поблизу пункту базування Сил оборони.

У фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала 16-річного студента, який коригував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ФСБ РФ агент рф затримання СБУ Київ держзрада
На Київщині та Миколаївщині СБУ викрила шпигунів, які передавали дані про авіацію ЗСУ
09 червня 2025, 13:35
Судили агента РФ, який коригував удари по Сумщині
06 червня 2025, 23:30
На Миколаївщині судили навідника, який "зливав" дані про ЗСУ: сам він все заперечував
05 червня 2025, 17:28
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Полон, погрози й шантаж: в Одесі засудили банду, що викрала хлопця заради викупу
09 червня 2025, 16:56
На Дніпропетровщині загинув 58-літній чоловік: його життя обірвала ворожа атака - ОВА
09 червня 2025, 16:52
У центрі Дніпра біля фонтану відпочиває справжній пітон – відео
09 червня 2025, 16:37
Український військовополонений показав шокуючий напис на своєму тілі після обміну
09 червня 2025, 16:20
Ворожа атака на Рівненщину: де зафіксовано найбільше руйнувань
09 червня 2025, 16:18
На Черкащині пенсіонер намагався вбити свого зятя та його сусіда
09 червня 2025, 15:55
Тільки 1 з 6 успішно складає практичний іспит з першої спроби— у МВС пояснили причини
09 червня 2025, 15:47
На Черкащині чоловік побив односельця до смерті
09 червня 2025, 15:45
Українці повертаються з російського полону: стартував новий етап обміну
09 червня 2025, 15:33
Сімейна сварка у Кривому Розі завершилася смертельною трагедією
09 червня 2025, 15:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »