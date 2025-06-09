фото: СБУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ , передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисник діяв на замовлення ФСБ. Зрадник мав знайти і передати окупантам координати ППО та мобільних вогневих груп, які обороняють Київ.

Ворожим агентом виявився 41-річний комірник місцевого підприємства. ФСБ завербувала його через заборонену в Україні соцмережу.

СБУ викрила шпигуна на початковому етапі розвідактивності. Його затримали поблизу пункту базування Сил оборони.

У фігуранта вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі повідомили ворожому агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.