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09 червня 2025, 14:30

На Дніпропетровщині четверо п’яних жорстоко побили літню пару – не сподобалось прохання не нищити клумбу

09 червня 2025, 14:30
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Четверо чоловіків жорстоко побили літнє подружжя, яке попросило їх не нищити квіти на клумбі

У Павлограді правоохоронці розслідують жорстокий напад на літнє подружжя. Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Телеграм-канали.

Інцидент стався вночі з 6 на 7 червня на вулиці Зарічна. Четверо чоловіків, які перебували у стані алкогольного сп’яніння, безжально побили подружню пару.

За даними поліції, нападники завдали численні удари та зникли з місця злочину. Камери відеоспостереження зафіксували момент побиття. Це допоможе правоохоронцям у пошуку та затриманні зловмисників.

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Постраждалий чоловік зараз перебуває в лікарні. Лікарі повідомили, що його стан важкий. Жінка також отримала травми, однак загрози її життю немає.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Слідчі опитують свідків та працюють над встановленням усіх обставин злочину. Поліція закликає громадян, які володіють будь-якою інформацією, звертатися на гарячу лінію або до найближчого відділу.

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