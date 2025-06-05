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05 червня 2025, 18:39

Сімейна трагедія на Подолі: 23-річний киянин до смерті забив батька

05 червня 2025, 18:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві завершили досудове розслідування щодо 23-річного мешканця Подільського району, який у ході побутової сварки заподіяв смертельні травми власному батькові. Обвинувальний акт передано до суду

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія сталася у лютому цього року в одній із квартир на проспекті Європейського Союзу. Тіло 50-річного чоловіка виявив його знайомий, який і звернувся до поліції.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала численні тілесні ушкодження на тілі загиблого.

Експертиза встановила, що смерть настала внаслідок закритої травми грудної клітки, множинних переломів ребер і розриву внутрішніх органів.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний син загиблого. Відомо, що між родичами часто виникали конфлікти на побутовому ґрунті — зокрема, через зловживання батьком алкоголю. Під час чергової сварки син жорстоко побив батька.

Після нападу підозрюваний зник, однак оперативники швидко встановили його місцеперебування та затримали.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, який забив до смерті п'яного товариша.

Раніше на Полтавщині судили чоловіка, який вбив знайому та її співмешканця через 8 тисяч гривень. Чоловік спланував злочин, і потім жорстоко вбив пару, завдавши ударів ножем.

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