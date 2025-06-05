12:14  05 червня
На Волині пасажирський потяг на смерть збив пенсіонерку
10:55  05 червня
У Києві мобілізовані влаштували бунт у ТЦК – соцмережі
08:25  05 червня
На Київщині внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей
UA | RU
UA | RU
05 червня 2025, 12:21

У Києві вибухнув сміттєвий бак: постраждали двоє людей

05 червня 2025, 12:21
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Дарницькому районі столиці стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє чоловіків. За попередніми даними поліції, вибух стався у сміттєвому баку — детонував невідомий предмет

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що вибухом травмовано місцевого мешканця, який проходив повз, а також охоронця будинку. Обоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

На місці події працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також вибухотехнічна служба.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Про причини вибуху та характер вибухового пристрою наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у квітні в Деснянському районі Києві на ринку "Юність" стався вибух. Загинули двоє людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Дарницький район сміттєвий бак вибух вибухонебезпечні предмети поліція
У Києві мобілізовані влаштували бунт у ТЦК – соцмережі
05 червня 2025, 10:55
У Києві вночі сталася масова бійка
05 червня 2025, 09:55
У Києві чоловік із кулаками напав на перехожу і пограбував
03 червня 2025, 16:15
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Голові АМКУ Павлу Кириленку повідомили про нову підозру
05 червня 2025, 13:48
На Полтавщині внаслідок удару по навчальному центру ЗСУ загинув військовий інструктор
05 червня 2025, 13:27
Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині: поранено водія ДСНС
05 червня 2025, 13:04
Бунт мобілізованих у Києві: що кажуть у ТЦК
05 червня 2025, 12:35
На Волині пасажирський потяг на смерть збив пенсіонерку
05 червня 2025, 12:14
Зеленський закликав світ до рішучих дій після обстрілів України
05 червня 2025, 11:58
15 000 доларів за поїздку в ЄС: на Волині водіїв автобусів викрили у незаконному переправленні чоловіків за кордон
05 червня 2025, 11:51
РФ запустила "Іскандер" та 103 безпілотники по Україні: скільки збила ППО
05 червня 2025, 11:36
8 років ув’язнення загрожує жителю Тернопільщини за неправдиві повідомлення про замінування держустанов
05 червня 2025, 11:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »