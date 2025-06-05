У Києві вибухнув сміттєвий бак: постраждали двоє людей
У Дарницькому районі столиці стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє чоловіків. За попередніми даними поліції, вибух стався у сміттєвому баку — детонував невідомий предмет
Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.
Зазначається, що вибухом травмовано місцевого мешканця, який проходив повз, а також охоронця будинку. Обоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
На місці події працює слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також вибухотехнічна служба.
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Про причини вибуху та характер вибухового пристрою наразі не повідомляється.
Нагадаємо, у квітні в Деснянському районі Києві на ринку "Юність" стався вибух. Загинули двоє людей.
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