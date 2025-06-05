Спроба самогубства в центрі Києва: чоловік намагався стрибнути з мосту
У четвер, 5 червня, на Пішохідному мосту через Дніпро патрульні запобігли спробі самогубства. Вони помітили чоловіка, який виліз на перила і готувався стрибнути вниз
Про це повідомили в "Муніципальній охороні", передає RegioNews.
Завдяки оперативним і злагодженим діям охоронців чоловіка вдалося зняти з перил.
Під час затримання він поводився агресивно, кричав, лаявся та намагався втекти. Через це до нього довелося застосувати стяжки.
За попередньою інформацією, чоловік приїхав на міст велосипедом, який залишив поруч.
На місце викликали медиків та поліцію. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка та мотиви його вчинку.
Нагадаємо, на Львівщині жінка намагалася стрибнути з мост. Її врятували правоохоронці.
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