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05 июня 2025, 18:39

Семейная трагедия на Подоле: 23-летний киевлянин до смерти забил отца

05 июня 2025, 18:39
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киеве завершили досудебное расследование в отношении 23-летнего жителя Подольского района, который в ходе бытовой ссоры причинил смертельные травмы собственному отцу. Обвинительный акт передан в суд

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Трагедия произошла в феврале этого года в одной из квартир на проспекте Европейского Союза. Тело 50-летнего мужчины обнаружил его знакомый, который и обратился в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, зафиксировавшая многочисленные телесные повреждения на теле погибшего.

Экспертиза установила, что смерть наступила в результате закрытой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер и разрыва внутренних органов.

Правоохранители установили, что в совершении преступления причастен сын погибшего. Известно, что между родственниками часто возникали конфликты на бытовом грунте, в частности, из-за злоупотребления отцом алкоголя. Во время очередной ссоры сын жестоко избил отца.

После нападения подозреваемый скрылся, однако оперативники быстро установили его местонахождение и задержали.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни судили мужчину, который забил до смерти пьяного товарища.

Ранее на Полтавщине судили мужчину, который убил знакомую и ее сожителя через 8 тысяч гривен. Мужчина спланировал преступление, и затем жестоко убил пару, нанеся удары ножом.

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