На Волині судили чоловіка, який забив до смерті п'яного товариша
На Волині отримав вирок чоловік, який вбив свого товариша. Це сталось, коли між двома знайомими стався конфлікт
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
37-річного жителя Луцька засудили до семи років позбавлення волі. Він до смерті забив знайомого. Крім позбавлення волі, його також зобов'язали сплатити дружині померлого 500 тисяч гривень.
Сама трагедія сталась 8 червня 2019 року. Нетверезі чоловіки посварились. Зловмисник побив товариша та завдав йому травми, від яких потерпілий помер.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка, який вбив знайому та її співмешканця через 8 тисяч гривень. Чоловік спланував злочин, і потім жорстоко вбив пару, завдавши ударів ножем
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