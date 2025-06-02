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На Волині отримав вирок чоловік, який вбив свого товариша. Це сталось, коли між двома знайомими стався конфлікт

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

37-річного жителя Луцька засудили до семи років позбавлення волі. Він до смерті забив знайомого. Крім позбавлення волі, його також зобов'язали сплатити дружині померлого 500 тисяч гривень.

Сама трагедія сталась 8 червня 2019 року. Нетверезі чоловіки посварились. Зловмисник побив товариша та завдав йому травми, від яких потерпілий помер.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині судили чоловіка, який вбив знайому та її співмешканця через 8 тисяч гривень. Чоловік спланував злочин, і потім жорстоко вбив пару, завдавши ударів ножем