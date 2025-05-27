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27 травня 2025, 18:47

Хотів 8 тисяч гривень: на Полтавщині чоловік жорстоко вбив подругу та її співмешканця

27 травня 2025, 18:47
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Ілюстративне фото
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На Полтавщині винесли вирок чоловіку, який вбив двох людей. Він зробив це заради того, щоб вкрасти у них гроші

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

У Полтаві винесли вирок чоловіку, який вчинив вчинив подвійне вбивство та намагався влаштувати вибух газу у квартирі. Його приговорили до довічного ув'язнення з конфіскацією всього належного йому майна.

У травні 2017 року чоловік перебував у скрутному матеріальному становищі. Тому він вирішив вкрасти гроші його подруги та її співмешканця. Тоді він пішов у гості до потерпілих. Під вигаданим приводом умовив чоловіка вийти на вулицю придбати йому води. Тим часом він завдав жінці щонайменше 26 ударів ножем у шию, тулуб, спину, голову. Вона померла на місці.

Після цього зловмисник чекав на повернення знайомого з магазину. Коли потерпілий повернувся, він завдав йому 30 ударів в різні частини тіла. Потерпілий помер від отриманих травм.

Уже після вбивства він викрав мобільні телефони своїх жертв, а потім перевів з їхніх рахунків 8 500 гривень собі та своїй подрузі. Після цього зловмисник ввімкнув важіль подачі газу у духовій шафі газової плити, від чого з газопроводу до приміщення квартири став потрапляти газ, та, використовуючи рідину, яка містить у своєму складі змінені світлі нафтопродукти, розвів у коридорі навпроти входу до кухонного приміщення багаття. Він сподівався, що пожежа знищить всі сліди злочину.

Однак вибух та пожежа так і не стались. На суді чоловік не визнав свою провину. Крім ув'язнення, його зобов'язали сплатити понад 284 тисячі гривень за експертизи та по мільйону гривень моральної шкоди кожному потерпілому (їхнім родинам).

Нагадаємо, раніше в Києві жінка у п'яному стані вдарила чоловіка ножем у спину. Однак вона не викликала медиків. Лише зранку, коли потерпілий вже помер від отриманих травм, вона зателефонувала до поліції.

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