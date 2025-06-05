У Києві мобілізовані влаштували бунт у ТЦК – соцмережі
В одному зі столичних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки стався бунт мобілізованих. Відео інциденту з’явилося у мережі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відео, яке поширили у соцмережах.
Повідомляється, що подія сталася в розподільчому центрі. На відео чоловіки спочатку на підвищених тонах спілкуються з керівництвом ТЦК, а потім вони намагаються забарикадувати двері і закликають озброїтися палицями, щоб вибратися назовні.
Після цього в приміщення входять силовики і поліція, які починають за допомогою кийків вкладати людей на землю.
Нагадаємо, в Києві вночі сталася масова бійка. Одну людину з відкритою черепно-мозковою травмою забрала швидка.
У Києві командир військової частини заплатив 2000 доларів голові ВЛК, щоб не їхати на фронтВсі новини »
04 червня 2025, 12:23У Києві чоловік спробував втекти від ТЦК через вікно автобуса
04 червня 2025, 10:58У Києві адвокат за велику суму "влаштував" чоловіка на посаду з бронюванням
03 червня 2025, 22:35
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
Зеленський закликав світ до рішучих дій після обстрілів України
05 червня 2025, 11:5815 000 доларів за поїздку в ЄС: на Волині водіїв автобусів викрили у незаконному переправленні чоловіків за кордон
05 червня 2025, 11:51РФ запустила "Іскандер" та 103 безпілотники по Україні: скільки збила ППО
05 червня 2025, 11:368 років ув’язнення загрожує жителю Тернопільщини за неправдиві повідомлення про замінування держустанов
05 червня 2025, 11:20Нічна атака на Одещину: ворог вдарив по освітніх і медичних закладах
05 червня 2025, 11:19На Миколаївщині у військовослужбовців вимагали хабарі за повернення із СЗЧ
05 червня 2025, 11:09У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога станом на 5 червня
05 червня 2025, 10:59На Дніпропетровщині правоохорониця за 1-2 тис. доларів видаляла з баз даних інформацію про ухилянтів
05 червня 2025, 10:39У Харкові внаслідок російської атаки постраждали 19 людей, серед них 4 дітей
05 червня 2025, 10:26
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі блоги »