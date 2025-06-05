У Києві мобілізовані влаштували бунт у ТЦК – соцмережі

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В одному зі столичних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки стався бунт мобілізованих. Відео інциденту з’явилося у мережі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на відео, яке поширили у соцмережах.

Повідомляється, що подія сталася в розподільчому центрі. На відео чоловіки спочатку на підвищених тонах спілкуються з керівництвом ТЦК, а потім вони намагаються забарикадувати двері і закликають озброїтися палицями, щоб вибратися назовні.

Після цього в приміщення входять силовики і поліція, які починають за допомогою кийків вкладати людей на землю.

Нагадаємо, в Києві вночі сталася масова бійка. Одну людину з відкритою черепно-мозковою травмою забрала швидка.