У Києві вночі сталася масова бійка

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Масова бійка сталась у ніч на 5 червня у житловому комплексі "Пектораль"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київ Інфо.

Як зазначається, один із мешканців будинку вирішив, що у дворі можна відпочивати лише з його дозволу. Він викликав компанію друзів – 4 авто. Чоловіки, які приїхали н місце події, напали на мешканців, у тому числі – на дівчину.

Постраждалі отримали забої, струс мозку, синці. Охоронця забрала швидка з відкритою черепно-мозковою травмою.

Житловий комплекс "Пектораль" розташований у Святошинському районі Києва, на бульварі Кольцова, 7а, і знаходиться в районі Микільська Борщагівка.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок вибуху гранати постраждали троє людей.