В Киеве мобилизованные устроили бунт в ТЦК – соцсети

фото: иллюстративное

В одном из столичных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки произошел бунт мобилизованных видео инцидента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео, которое опубликовали в соцсетях.

Сообщается, что событие произошло в распределительном центре. На видео мужчины сначала на повышенных тонах общаются с руководством ТЦК, а затем пытаются забаррикадировать двери и призывают вооружиться палками, чтобы выбраться наружу.

После этого в помещение входят силовики и полиция, которые начинают с помощью дубинок вкладывать людей на землю.

Напомним, в Киеве ночью произошла массовая драка. Одного человека с открытой черепно-мозговой травмой забрала скорая.