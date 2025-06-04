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04 червня 2025, 03:30

На Прикарпатті чоловік влаштував "бізнес" на ухилянтах

04 червня 2025, 03:30
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Фото: Нацполіція
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Житель Прикарпаття сподівався заробити грошей на "мандрівках" для ухилянтів. Проте його затримали правоохоронці

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці оголосили про підозру чоловіку, який організував схему по перетину кордону. 56-річний житель Прикарпаття шукав військовозобов'язаних чоловіків, які хочуть виїхати за кордон. Двоє осіб скористались його "послугами".

На власному авто "бізнесмен" привіз "клієнтів" до одного із гірських населених пунктів Верховинщини. Далі, надав чітку інструкцію чоловікам, як пройти гірським маршрутом до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінив у 4 000 гривень та 300 доларів США. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання коштів.

"За процесуального керівництва Косівської окружної прокуратури "ділку" слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали чоловіка, який продавав фейкові документи. Військовозобов'язаним він за 5 тисяч доларів пропонував фальшиву довідку про статус "батька-одинака". З таким документом військовозобов'язані могли б перетнути кордон.

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