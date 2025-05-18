У Харкові чоловік вистрибнув із вікна будівлі ТЦК: поліція з’ясовує обставини смерті

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Трагічна подія сталася 12 травня у Харкові в одному з ТЦК та СП. Слідчі відкрили кримінальне провадження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.

За попередніми даними, 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна третього поверху. Експерти під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили, окрім травм, отриманих у результаті падіння з висоти.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

"Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направлено до Державного бюро розслідувань. Розслідування триває", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові працівник ТЦК побив вчителя "Захисту Вітчизни", який мав бронь.

Побиття освітянина співробітником ТЦК та СП розслідується як "хуліганство".