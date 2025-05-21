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21 травня 2025, 11:58

В Одесі чоловік заліз на дерево, щоб сховатися від ТЦК

21 травня 2025, 11:58
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фото: скриншот із відео
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Сьогодні вранці, 21 травня, в Одесі чоловік виліз на верхівку дерева, ймовірно, тікаючи від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент стався близько 5:30 у дворі будинку на вулиці Іцхака Рабіна

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, які опублікували відео з місця події.

На кадрах видно, як чоловік сидить майже на самій верхівці дерева, на рівні п'ятого поверху.

За словами очевидців, для того щоб зняти його, довелося викликати рятувальників.

Згодом інше місцеве джерело — Telegram-канал "Новости Одесса" — опублікував відео, на якому пожежники спускають чоловіка з дерева.

Після цього його затримали поліцейські.

Офіційного підтвердження, що чоловік тікав саме від представників ТЦК, наразі немає.

Нагадаємо, 12 травня у Харкові 39-річний чоловік вистрибнув із вікна будівлі ТЦК. Поліція з'ясовує обставини смерті. Для перевірки дій працівників РТЦК та СП матеріали направили до Державного бюро розслідувань.

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