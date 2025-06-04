В Киеве мужчина попытался убежать от ТЦК через окно автобуса
В столице на мосту Патона произошел инцидент с потенциальным призывником. Мужчина, которого везли на распределение в Житомир, попытался скрыться из автобуса через окно
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
По словам очевидцев, событие произошел в пробке: пассажир внезапно вылез в окно автобуса. Однако другие мужчины, вероятно, представители ТЦК или водитель, затащили его обратно в салон.
Пока официальных комментариев от территориального центра комплектования не поступало.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Напомним, недавно в Одессе мужчина залез на дерево, чтобы скрыться от ТЦК.
Ранее в Харькове 39-летний мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направили в Государственное бюро расследований.