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04 июня 2025, 10:58

В Киеве мужчина попытался убежать от ТЦК через окно автобуса

04 июня 2025, 10:58
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иллюстративное фото: Общественное
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В столице на мосту Патона произошел инцидент с потенциальным призывником. Мужчина, которого везли на распределение в Житомир, попытался скрыться из автобуса через окно

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По словам очевидцев, событие произошел в пробке: пассажир внезапно вылез в окно автобуса. Однако другие мужчины, вероятно, представители ТЦК или водитель, затащили его обратно в салон.

Пока официальных комментариев от территориального центра комплектования не поступало.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, недавно в Одессе мужчина залез на дерево, чтобы скрыться от ТЦК.

Ранее в Харькове 39-летний мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направили в Государственное бюро расследований.

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