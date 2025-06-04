Правоохоронець з Вінниці продав ухилянту мандрівку на надувному матраці через кордон
Затримали правоохоронця, який намагався незаконно переправити чоловіка через державний кордон. Тепер йому загрожує ув'язнення
Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.
Затримали правоохоронця з Вінницької області, який намагався переправити військовозобов'язаного чоловіка через кордон на надувному матраці. Свої "послуги" він запропонував, коли чоловік поцікавився, як можна нелегально виїхати за кордон.
Правоохоронець попросив 4 тисячі доларів. План був таким: чоловіка повинні були доставити до будинку поблизу державного кордону, а звідти — він мав переплести через Дністер до Молдови на надувному матраці.
Правоохоронці затримали в момент отримання грошей. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали жінку, яка продавала військовозобов'язаним чоловікам фіктивні шлюби. За допомогою шлюбу з жінкою з інвалідністю чоловіки могли виїхати за кордон.