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04 червня 2025, 03:55

Правоохоронець з Вінниці продав ухилянту мандрівку на надувному матраці через кордон

04 червня 2025, 03:55
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Фото: Нацполіція
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Затримали правоохоронця, який намагався незаконно переправити чоловіка через державний кордон. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Затримали правоохоронця з Вінницької області, який намагався переправити військовозобов'язаного чоловіка через кордон на надувному матраці. Свої "послуги" він запропонував, коли чоловік поцікавився, як можна нелегально виїхати за кордон.

Правоохоронець попросив 4 тисячі доларів. План був таким: чоловіка повинні були доставити до будинку поблизу державного кордону, а звідти — він мав переплести через Дністер до Молдови на надувному матраці.

Правоохоронці затримали в момент отримання грошей. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині затримали жінку, яка продавала військовозобов'язаним чоловікам фіктивні шлюби. За допомогою шлюбу з жінкою з інвалідністю чоловіки могли виїхати за кордон.

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