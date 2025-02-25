Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
Журналісти УП дізналися нові подробиці про життя українських депутатів, олігархів, а також їхніх дітей, які під час війни відпочивають у Дубаї, Монако, Відні та Мюнхені
Про це йдеться в розслідуванні Української правди, повідомляє RegioNews.
Зазначається, що більшість відеороликів, використаних у сюжеті, журналістам надіслали читачі видання.
У новому розслідуванні згадується святкування дня народження у ресторані в Монако колишнього міністра оборони України Олександра Кузьмука.
У Монако українці помітили й сина підозрюваного у державній зраді В’ячеслава Богуслаєва — Олександра.
На курорті біля Мюнхена читачі УП "впіймали" в об'єктив відеокамери екснардепа та олігарха Вадима Новинського.
А в елітному ресторані в Дубаї відпочивали одращзу троє колишніх нардепів-втікачів — Вадим Столар, Наталія Королевська та Юрій Солод.
Нагадаємо, раніше журналісти дізналися, хто з українців придбав під час війни Rolls-Royce Spectre вартістю понад €600 тисяч.