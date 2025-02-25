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25 лютого 2025, 21:10

Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники

25 лютого 2025, 21:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Журналісти УП дізналися нові подробиці про життя українських депутатів, олігархів, а також їхніх дітей, які під час війни відпочивають у Дубаї, Монако, Відні та Мюнхені

Про це йдеться в розслідуванні Української правди, повідомляє RegioNews.

Зазначається, що більшість відеороликів, використаних у сюжеті, журналістам надіслали читачі видання.

У новому розслідуванні згадується святкування дня народження у ресторані в Монако колишнього міністра оборони України Олександра Кузьмука.

У Монако українці помітили й сина підозрюваного у державній зраді В’ячеслава Богуслаєва Олександра.

На курорті біля Мюнхена читачі УП "впіймали" в об'єктив відеокамери екснардепа та олігарха Вадима Новинського.

А в елітному ресторані в Дубаї відпочивали одращзу троє колишніх нардепів-втікачів Вадим Столар, Наталія Королевська та Юрій Солод.

Нагадаємо, раніше журналісти дізналися, хто з українців придбав під час війни Rolls-Royce Spectre вартістю понад €600 тисяч.

війна розслідування Мюнхен журналісти олігархи Новинський Вадим Вадим Столар відпочинок депутати Наталія Королевська Відень УП Монако
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