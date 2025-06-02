У поліції Києва прокоментували причину обшуків "Київводоканалу"

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Правоохоронці проводять обшуки на об'єктах "Київводоканалу" у межах справи про розкрадання коштів міського бюджету

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Так, Головне слідче управління проводить обшуки. Це щодо розкрадання міського бюджету", - повідомили у поліції.

У свою чергу на підприємстві заявили, що слідчі дії, не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу.

Як повідомлялось, поліція проводить обшуки "Київводоканалу".