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02 червня 2025, 19:21

У поліції Києва прокоментували причину обшуків "Київводоканалу"

02 червня 2025, 19:21
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фото: ілюстративне
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Правоохоронці проводять обшуки на об'єктах "Київводоканалу" у межах справи про розкрадання коштів міського бюджету

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Так, Головне слідче управління проводить обшуки. Це щодо розкрадання міського бюджету", - повідомили у поліції.

У свою чергу на підприємстві заявили, що слідчі дії, не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу.

Як повідомлялось, поліція проводить обшуки "Київводоканалу".

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