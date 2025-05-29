Кличко заявив про політичний тиск на Київраду та зрив її роботи
Тиск на місцеве самоврядування в Києві триває та посилюється. Зокрема, продовжуються спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не змогла зібратися і була недієздатною
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує RegioNews.
За його словами, для цього використовують різні методи: деяким депутатам заважають бути присутніми на засіданнях через допити та обшуки, інших залякують кримінальними справами.
Крім того, поширюються маніпуляції та дезінформація через підконтрольні телеграм-канали та ЗМІ.
"Сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму. А ми мали ухвалити важливі для життєзабезпечення міста рішення", – зазначив Кличко.
Зокрема, йдеться про зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці. Вони передбачали:
- фінансування будівництва та облаштування захисних споруд,
- підготовку до наступного опалювального сезону та нового навчального року,
- розвиток транспортної інфраструктури, включаючи метро на Виноградар,
- придбання рухомого складу для громадського транспорту,
- капітальні ремонти у лікарнях та закупівлю медичного обладнання.
Міська влада підкреслює, що особливо цинічно виглядають спроби знищити систему управління Києвом під час війни, у критичний для країни момент, коли всі зусилля мають бути спрямовані на захист української держави.
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