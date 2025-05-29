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29 травня 2025, 13:39

Кличко заявив про політичний тиск на Київраду та зрив її роботи

29 травня 2025, 13:39
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фото: КМДА
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Тиск на місцеве самоврядування в Києві триває та посилюється. Зокрема, продовжуються спроби заблокувати роботу Київради, щоб вона не змогла зібратися і була недієздатною

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує RegioNews.

За його словами, для цього використовують різні методи: деяким депутатам заважають бути присутніми на засіданнях через допити та обшуки, інших залякують кримінальними справами.

Крім того, поширюються маніпуляції та дезінформація через підконтрольні телеграм-канали та ЗМІ.

"Сьогодні засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму. А ми мали ухвалити важливі для життєзабезпечення міста рішення", – зазначив Кличко.

Зокрема, йдеться про зміни до програми економічного та соціального розвитку та бюджету столиці. Вони передбачали:

  • фінансування будівництва та облаштування захисних споруд,
  • підготовку до наступного опалювального сезону та нового навчального року,
  • розвиток транспортної інфраструктури, включаючи метро на Виноградар,
  • придбання рухомого складу для громадського транспорту,
  • капітальні ремонти у лікарнях та закупівлю медичного обладнання.

Міська влада підкреслює, що особливо цинічно виглядають спроби знищити систему управління Києвом під час війни, у критичний для країни момент, коли всі зусилля мають бути спрямовані на захист української держави.

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