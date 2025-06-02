Поліція проводить обшуки "Київводоканалу"

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Поліцейські проводять обшуки на об’єктах ПрАТ «АК «Київводоканал» у столиці

Про це повідомляє Київводоканал у Фейсбуці, передає RegioNews.

"На об’єктах ПрАТ "АК "Київводоканал" тривають обшуки, що проводять співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

На підприємстві зазначають, що працівники готові співпрацювати зі слідством та безперешкодно надають запитувані документи і всю необхідну інформацію в межах своїх повноважень.

"Слідчі дії, не аргументовані належним чином, перешкоджають нормальній роботі об’єктів критичної інфраструктури та колективу, який задіяний у процеси надання життєво необхідних послуг містянам", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у травні у Києві було зафіксовано спалах гепатиту А, який, за попередніми даними, міг бути спричинений одноразовим потраплянням забрудненої води до водопровідної мережі.