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21 травня 2025, 10:51

Спалах гепатиту А в Києві: фахівці виявили ймовірну причину

21 травня 2025, 10:51
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фото: з відкритих джерел
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У Солом'янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А, який, за попередніми даними, міг бути спричинений одноразовим потраплянням забрудненої води до водопровідної мережі

Про це в ефірі Суспільного повідомив Головний державний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, передає RegioNews.

За його словами, всі хворі проживають в районі Відрадний.

"Проаналізувавши скарги мешканців на неякісне водопостачання по органолептичним показникам, карту водопостачання даного мікрорайону, отримавши дані аналізів води з водогону, зроблені Держпродспоживслужбою, ми відмічаємо незначне підвищення аміаку та замалу кількість остаточного хлору в пробах води", – розповів Чумак.

Санлікар повідомив, що спільно із Солом'янською районною державною адміністрацією планується здійснити моніторингове дослідження всіх водопостачальних колодязів, щоб виявити можливі випадки забруднення мережі через підтоплення.

Окрім того, Держпродспоживслужба проводить перевірку організатора харчування в школах району, оскільки всі захворілі отримували харчування в одного організатора харчування.

Чумак додав, що також продовжуються добровільні тестування мешканців району, в ході цих обстежень виявлено нових 15 випадків вірусного гепатиту.

Нагадаємо, у Києві станом на сьогодні зафіксовано 76 випадків захворювання на гепатит А, з них 35 — серед дітей. 30 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні.

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Київ вода санітарні норми Гепатит А Солом'янський район головний санітарний лікар
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