У Києві під час руху загорілась маршрутка: моторошні кадри

фото: Telegram/Реальний Київ

Сьогодні, 2 червня, у районі станції метро "Лісова" в Києві спалахнула маршрутка

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Зазначається, що вогонь швидко поширився, і транспортний засіб майже повністю вигорів.

За інформацією патрульної поліції, через ліквідацію займання транспортного засобу на проспекті Броварському рух транспорту у напрямку мосту Метро ускладнено.

Поліція закликає водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Наразі не відомо, чи були у маршрутці пасажири під час пожежі. На місці працюють рятувальники та поліцейські.

Нагадаємо, на Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки. Драгер показав вражаючий результат — 2,97 проміле.