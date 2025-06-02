У Києві під час руху загорілась маршрутка: моторошні кадри
Сьогодні, 2 червня, у районі станції метро "Лісова" в Києві спалахнула маршрутка
Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
Зазначається, що вогонь швидко поширився, і транспортний засіб майже повністю вигорів.
За інформацією патрульної поліції, через ліквідацію займання транспортного засобу на проспекті Броварському рух транспорту у напрямку мосту Метро ускладнено.
Поліція закликає водіїв врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
Наразі не відомо, чи були у маршрутці пасажири під час пожежі. На місці працюють рятувальники та поліцейські.
Нагадаємо, на Львівщині патрульні зупинили п'яного водія маршрутки. Драгер показав вражаючий результат — 2,97 проміле.
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