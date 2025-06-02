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02 июня 2025, 18:52

Полиция проводит обыски "Киевводоканала"

02 июня 2025, 18:52
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фото: Национальная полиция
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Полицейские проводят обыски на объектах ЧАО «АК «Киевводоканал» в столице

Об этом сообщает Киевводоканал в Facebook, передает RegioNews.

"На объектах ЧАО "АК "Киевводоканал" продолжаются обыски, проводимые сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

На предприятии отмечают, что работники готовы сотрудничать со следствием и беспрепятственно предоставляют запрашиваемые документы и всю необходимую информацию в пределах своих полномочий.

Следственные действия, не аргументированные должным образом, препятствуют нормальной работе объектов критической инфраструктуры и коллектива, задействованного в процессах предоставления жизненно необходимых услуг горожанам", - добавили в ведомстве.

Напомним, в мае в Киеве была зафиксирована вспышка гепатита А, которая, по предварительным данным, могла быть вызвана однократным попаданием загрязненной воды в водопроводную сеть.

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