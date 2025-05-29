Колишню голову райсуду на Харківщині засудили до 15 років за державну зраду

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Київський районний суд Полтави визнав винною у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі колишній голові Вовчанського районного суду Харківської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Встановлено, що після окупації Вовчанська посадовиця почала активно співпрацювати з росіянами та сприяла створенню так званого "суду" під контролем окупантів.

Вона закликала колег перейти на бік РФ, складала штатний розпис "нової установи", погоджувала кандидатури з окупаційною адміністрацією, визначала оклади для майбутніх співробітників.

Також зрадниця організувала збори працівників суду, де вимагала отримання російських паспортів та проходження курсів з російського законодавства.

Після деокупації міста фігурантка втекла до РФ разом із представниками окупаційної влади.

За вироком суду зрадницю засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Харківській області СБУ затримала 17-річного агента російських спецслужб.