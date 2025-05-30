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30 мая 2025, 20:32

В Киеве ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда

30 мая 2025, 20:32
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фото: иллюстративное
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Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова сразу после выхода из-под стражи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Печерский районный суд Киева принял решение об изменении ему меры пресечения по содержанию под стражей на личное обязательство.

Соответствующее решение было принято в пятницу, 30 мая.

Однако сотрудники ГБР задержали Емельянова в рамках другого уголовного производства по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах врага.

Напомним, ВАКС осудил на 4 года лишения свободы заместителя председателя Федерации профсоюзов, пытавшегося дать 150 000 долларов взятки коллегии судей.

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