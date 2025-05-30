В Киеве ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда
Государственное бюро расследований задержало бывшего заместителя председателя Высшего Хозяйственного суда Артура Емельянова сразу после выхода из-под стражи
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Печерский районный суд Киева принял решение об изменении ему меры пресечения по содержанию под стражей на личное обязательство.
Соответствующее решение было принято в пятницу, 30 мая.
Однако сотрудники ГБР задержали Емельянова в рамках другого уголовного производства по факту посягательства на экономическую безопасность Украины в интересах врага.
Напомним, ВАКС осудил на 4 года лишения свободы заместителя председателя Федерации профсоюзов, пытавшегося дать 150 000 долларов взятки коллегии судей.
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