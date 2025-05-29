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29 травня 2025, 14:35

ДБР завершило розслідування щодо командира 211 бригади, в якій катували військовослужбовців

29 травня 2025, 14:35
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо командира 211-ї бригади Збройних Сил України, який не реагував на факти знущання та катування над військовослужбовцями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, з лютого по липень 2024 року командир знав про факти катувань та жорстокого поводження із військовослужбовцями з боку підлеглого офіцера, проте ніяк не реагував на це.

Відомо, що старший лейтенант систематично бив, принижував та катував підлеглих. Він був сином начальника штабу цієї ж бригади, який є близьким товаришем комбрига.

Командиру інкримінують бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426 КК України).

"Наразі фігуранту та його захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення — після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть командира в/ч, який змушував солдатів будувати будинки для родичів.

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