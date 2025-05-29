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29 травня 2025, 19:40

Ексочільнику податкової Тернопільщини, який приховав у деклараціях 23 млн, загрожує 2 роки тюрми

29 травня 2025, 19:40
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області. Фігурант вніс до щорічних декларацій за 2022 та 2023 роки недостовірні відомості на понад 23 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

За результатами перевірки НАЗК у декларації за 2022 рік виявили недостовірні відомості на понад 13,7 млн грн, а в декларації за 2023 рік — ще на понад 9,7 млн грн.

За даними слідства, колишній посадовець не вказав інформацію про:

  • два житлові будинки площею 290,6 м² та 64,6 м², власницею яких є його мати, але в яких він із родиною фактично проживав;
  • земельні ділянки, на яких розташовані ці об’єкти.

Сам посадовець заперечував користування зазначеним майном, однак зібрані докази це підтвердили.

Дії ексслужбовця кваліфікували за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави).

"Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років", — йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, у 2023 році посадовця звільнили з органів ДПС після затримання його заступника на хабарі у 5 тисяч доларів.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть посадовця Міграційної служби, який приховав у декларації понад 83 млн грн.

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