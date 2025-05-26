ВАКС засудив на 4 роки позбавлення волі заступника голови Федерації профспілок, який намагався дати 150 000 доларів хабаря колегії суддів

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Вищий антикорупційний суд України визнав винними та призначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі заступнику голови Федерації профспілок України та його спільнику, які намагалися дати колегії суддів хабар у сумі 150 000 доларів США за зміну йому запобіжного заходу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

ДБР викрило посадовця на спробі дати хабар під час розслідування кримінального провадження. Він утримувався під вартою на підставі ухвали суду у слідчому ізоляторі. Посадовець вирішив передати через спільника 150 тисяч доларів США колегії суддів Київського апеляційного суду за скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про продовження строку тримання під вартою та зміну запобіжного заходу на нічний домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Фігурант дав вказівку своєму знайомому передати через виконавця цю суму суддям.

Працівники ДБР зупинили автомобіль спільника, в якому перевозились кошти. Під час обшуку авто правоохоронці виявили та вилучили всю суму неправомірної вигоди - 150 000 доларів США.

Посадовець обвинувачується у розтраті чужого майна, зловживанні службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, ДБР затримало військового з Києва, який за 50 000 доларів переправляв чоловіків за кордон.