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23 травня 2025, 20:17

Смертельна ДТП в Києві: водійка брехала, що за кермом була не вона

23 травня 2025, 20:17
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали жінку, яка скоїла смертельну аварію. Спочатку вона брехала правоохоронцям, що нібито за кермом була інша людина

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Аварія сталась 22 травня у Дарницькому районі столиці. Правоохоронці затримали 32-річну жінку, яка була за кермом. Вона керувала Skoda Octavia. Тоді вона не надала перевагу у русі та скоїла зіткнення із Chevrolet Niva, внаслідок чого загинула 53-річна пасажирка Chevrolet.

Згодом жінка заявляла поліцейським, що за кермом був інший чоловік, який ніби-то втік з місця аварії. Проте поліцейські опитали свідків та спростували це.

"Правопорушниця була тверезою, їй повідомлено про підозру. За вчинення смертельної ДТП водійці загрожує до 8-ми років ув’язнення", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині водій збив пішохода на смерть, а потім поїхав з місця події. Правоохоронці знайшли водія та оголосили йому про підозру. Тепер йому загрожує ув'язнення.

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