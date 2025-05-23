Смертельна ДТП в Києві: водійка брехала, що за кермом була не вона
Правоохоронці затримали жінку, яка скоїла смертельну аварію. Спочатку вона брехала правоохоронцям, що нібито за кермом була інша людина
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Аварія сталась 22 травня у Дарницькому районі столиці. Правоохоронці затримали 32-річну жінку, яка була за кермом. Вона керувала Skoda Octavia. Тоді вона не надала перевагу у русі та скоїла зіткнення із Chevrolet Niva, внаслідок чого загинула 53-річна пасажирка Chevrolet.
Згодом жінка заявляла поліцейським, що за кермом був інший чоловік, який ніби-то втік з місця аварії. Проте поліцейські опитали свідків та спростували це.
"Правопорушниця була тверезою, їй повідомлено про підозру. За вчинення смертельної ДТП водійці загрожує до 8-ми років ув’язнення", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на Полтавщині водій збив пішохода на смерть, а потім поїхав з місця події. Правоохоронці знайшли водія та оголосили йому про підозру. Тепер йому загрожує ув'язнення.